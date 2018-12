Abbigliamento premaman on line: 15 shop dove acquistare con un clic!

L’acquisto di vestiti premaman è sempre stato un “piacevole problema” per le mamme in dolce attesa. Se nei primi mesi di gravidanza è possibile continuare ad indossare gli abiti di sempre (adottando magari qualche stratagemma per allargarli), con l’avanzare della gravidanza diventa indispensabile acquistare capi premaman disegnati e studiati appositamente per stare comode ed essere comunque al passo con la moda.

Come iniziare, dove guardare, qual è la dimensione giusta e quali marche offrono il miglior rapporto qualità-prezzo, sono alcune delle domande che le future mamme si fanno.

Ma fare shopping e acquistare capi per la gravidanza oggi sta diventando sempre più semplice. I negozi dedicati alla moda premaman sono numerosi e facili da trovare sia nel mondo reale che online e la gamma disponibile di vestiti premaman è in continua espansione.

15 tra i migliori siti dove comprare abbigliamento premaman on line

On line si possono trovare e-shop con capi premaman che possono soddisfare tutti i budget, gli stili e le taglie.

Per soddisfare le esigenze un po’ di tutte, ho selezionato alcuni tra i migliori shop on line che offrono una gran varietà di abbigliamento premaman. In questi store potrete trovare vestiti premaman economici e convenienti, abiti premaman casual e alla moda, ma anche abbigliamento premaman per le grandi occasioni e anche di marchi noti.

E là dove i prezzi sono un po’ più alti, vi consiglio di approfittare di offerte e sconti che quasi tutti applicano in determinati periodi dell’anno.

Envie de Fraise Envie de Fraise è uno degli shop on line di abiti premaman preferiti da Periodo Fertile. Il brand, francese, è conosciuto in tutto il mondo e molto amato dalle mamme (due fra queste Julia Elle e Valentina Piccini). I capi presenti nello shop sono davvero tanti, tutti sempre alla moda. Molti si possono portare prima e dopo la gravidanza e alcuni sono compatibili con l’allattamento. Iscrivendoti a periodofertile.it puoi scegliere di ricevere il 15% di sconto sui tuoi acquisti. Sweet Mommy Sweet Mommy è un’azienda internazionale leader nell’e-commerce per l’abbigliamento premaman e per allattamento. Nello store potete trovare abiti premaman deliziosi, di alta qualità e soprattutto molto comodi che possono essere indossati in gravidanza, ma anche durante l’allattamento e successivamente. I capi hanno tutti un buon rapporto qualità prezzo e comunque è presente una sezione dove è possibile acquistare a prezzi scontatissimi. Acquistare è molto semplice e sicuro ed è disponibile anche un numero verde per eventuali domande o consigli. OVS Nell’e-shop OVS, sempre molto rifornito, si possono trovare abiti, pantaloni, maglie, top premaman molto carini e trendy, ma soprattutto comodi, pratici, versatili e con un buon rapporto qualità prezzo. Il sito è facilmente navigabile e i numerosi filtri a disposizione permettono di trovare comodamente gli abiti a seconda del prezzo, del colore, della tipologia. H&M H&M è il gigante del fast fashion. Nel loro store on line si può trovare abbigliamento premaman e non solo. I capi sono tutti sempre molto comodi e al passo con le tendenze del momento e hanno prezzi molto convenienti. Usando i filtri giusti per la ricerca, si possono trovare capi premaman carini e adatti alle vostre esigenze. Premamanonline.it Premamanonline.it è uno shop on line dedicato esclusivamente all’abbigliamento premaman. I capi presenti sono casual, sportivi ma anche eleganti. La vestibilità di tutti i modelli di maglie ed abiti è studiata in modo da poterli utilizzare durante e dopo la gravidanza, anche per l’allattamento, e non solo per pochi mesi.

Nel sito è presente una comoda chat per parlare con una personal shopper pronta a consigliarti proprio mentre stai per acquistare. Bonprix.it Anche su Bonprix c’è una linea moda premaman molto carina. Si può trovare un po’ di tutto,dalle giacche agli abiti, dai pantaloni alle gonne, dalle maglie alle camicie, dai jeans premaman ai capi eleganti, dalla moda mare ai capi per l’allattamento. I prezzi sono tutti molto convenienti e iscrivendosi alla newsletter di Bonprix si può usufruire di sconti, promozioni le offerte speciali. C&A Un altro e-shop di abbigliamento premaman che piace molto è c-and-a.com/it dove si può comprare con un notevole risparmio. L’abbigliamento premaman online economico che propone C&A è infatti molto conveniente e i capi sono di qualità, al passo con le ultime tendenze ma anche molto pratici sia da indossare che da lavare. Zalando Anche su Zalando.it potete trovare capi moda premaman molto carini, pratici e convenienti, da scegliere tra vestiti, camicie, pantaloni, jeans e accessori. Lo shop è piacevole da navigare e con gli appositi filtri si possono trovare i capi desiderati in un semplice clic. Mammafashion Mamma Fashion è uno shop dove trovare i capi delle più belle marche premaman e per l’allattamento. Sono presenti abiti che possono soddisfare tutte le esigenze da quelli più eleganti dal costo piuttosto alto, a quelli pratici, casual ed economici.

Quasi sempre ci sono offerte e sconti. Kiabi Kiabi è un noto marchio di moda nato nel 1978 in Francia e presente sul Web dal 2000. Propone una moda di tendenza accessibile a tutte le mamme grazie a prezzi davvero bassi ed ha un’ampia scelta di capi di qualità. Nel negozio online si può trovare abbigliamento premaman dallo stile davvero grazioso. Presenti anche capi per bambini. Love2wait Love2wait.nl non è uno shop italiano ma olandese. Vale la pena visitarlo perché è un marchio che progetta la moda premaman per donne giovani e moderne. Lo stile dei capi è estremamente giovane e fresco; i prezzi non sono tanto economici ma comunque accessibili. ASOS Se cercate uno shop on line di abiti premaman multimarca Asos potrebbe fare al caso vostro. I modelli presenti sullo shop sono tantissimi, da quelli più elenganti per le occasioni speciali ai capi più casual e pratici. I filtri permettono di cercare per categoria, prodotto, stile, prezzi, colore, taglia. Buy italian style Buyitalianstyle.com è uno shop adatto per tutte le mamme che cercano capi di abbigliamento premaman personalizzati e originali. Qui si possono acquistare canotte e magliette con disegni e scritte simpatiche e pantaloni comodi e trendy.

La scelta non è ampissima, ma vale la pena se si cerca qualcosa di particolare.

Prénatal Prénatal.com è lo shop on line della nota catena di negozi Prénatal. Vi si può trovare di tutto compreso l’abbigliamento premaman e tutto ciò che può servire alla mamma. I capi sono tutti comodi e trendy, lo shop è facilmente navigabile anche grazie hai numerosi filtri che si possono attivare per trovare quello che si cerca. Da notare che si può usufruire di interessanti sconti già dal primo ordine online e che per i seguenti si può sfruttare dei salti o beneficiare di molti vantaggi grazie alla fidelity card.

Il sito permette anche di prenotare l’articolo e passare a prenderlo successivamente in negozio. Zara Zara è un marchio che non ha bisogno di tante presentazioni, è conosciutissimo e molto amato dalle donne. Nello store on line potete trovare anche una linea premaman fighissima, con capi davvero belli sia eleganti che casual. La maggior parte degli articoli ha prezzi medio alti ma accessibili a tutti.

A conclusione di questo post qualche breve consiglio:

prima di fare l’acquisto on line, assicurati che la taglia che hai ordinato sia della misura giusta;

acquista preferibilmente dai negozi che accettano i resi;

la qualità è più importante della quantità: è meglio acquistare un capo di abbigliamento premaman buono, rispetto a 2 mediocri.

Spero che questa rassegna di shop dove comprare abbigliamento premaman vi sia utile. Se avete altri store interessanti da suggerire potete farlo con un commento. Grazie!