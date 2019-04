I giochi sensoriali sono attività che possono essere proposte ai bambini a partire dalla primissima infanzia fino all’età scolare. Lo scopo è quello di stimolare l’attività cognitiva dei piccoli coinvolgendo e utilizzando i 5 sensi.

Fin dalla nascita infatti i bambini iniziano a esplorare l’ambiente e il mondo che li circonda proprio attraverso vista, udito, tatto, gusto, olfatto. I bambini guardano, ascoltano, toccano, assaggiano, odorano, e più fanno esperienza sensoriali più assimilano, imparano, associano e sviluppano nuove abilità. Così, essendo stimolati ad elaborare e trasformare le sensazioni in informazioni, migliorano considerevolmente sia le proprie capacità cognitive che comunicative ed emotive.

Attività montessori e giochi sensoriali per lo sviluppo e la stimolazione della prima infanzia

I 5 sensi -e le altre capacità percettive come il senso dell’equilibrio e la percezione del corpo nello spazio- sono capacità percettive innate, ma devono essere affinate gradualmente grazie all’interazione con il mondo esterno.

Lo scopo dei giochi sensoriali -che sono attività o anche veri e propri giocattoli spesso realizzati con oggetti comuni- è proprio questo: aiutare i bambini ad affinare i sensi e a fare esperienza divertendosi.

Genitori e insegnanti in questo giocano un ruolo importante poiché possono proporre ai bambini attività e giochi sensoriali adatti per ogni fase di crescita e sviluppo. Alcuni giochi si trovano in commercio, ma la maggior parte possono essere creati facilmente in casa con gli oggetti di uso comune.

Per darvi un’idea delle attività che potete proporre ai vostri piccoli, ecco un interessante elenco di attività montessori e giochi sensoriali per bambini. Me ne sono già occupata qui su Periodo Fertile e potrete saperne di più seguendo ogni link.

Giochi sensoriali da 0-6 mesi

In ogni caso e per ogni attività tesa a stimolare i sensi è importante che il bambino si diverta ed elabori le informazioni senza che i genitori forzarino i tempi. È importante infatti rispettare le tappe di crescita dei bambini (che sono differenti da bimbo a bimbo) prestando attenzione alle esigenze del piccini. In caso di risposte esagerate o impercettibili agli stimoli proposti, sebbene non ci si debba preoccupare, è meglio parlarne con il pediatra.