10 bellissimi Libri Pop-Up per intrattenere i bambini

In questi giorni in cui siamo a casa con i nostri bambini, le cose da poter fare per intrattenerli sono tante. Dai lavoretti con la carta e cartone, ai lavoretti con bottiglie di plastica riciclate, dai giochi in stile montessoriano alle attività per stimolare la motricità fine e attività grosso motorie. Qui potrete trovare anche tante altre idee→ giochi per bambini.

Una cosa però molto utile e intelligente da fare è alternare i momenti ludici ai momenti di lettura. I libri infatti oltre ad offrire un bel momento ricreativo sono soprattutto uno straordinario strumento per stimolare nei bambini il linguaggio, la curiosità, la memoria, l’apprendimento.

Cosa sono i Libri Pop-Up per bambini

Un tipo di libri che ai bambini piace moltissimo e che vi consiglio di avere in casa sono i libri pop up.

I libri pop-up (o libri a comparsa) sono quei libri straordinariamente creativi in cui aprendo le pagine saltano fuori meravigliosi scenari e curiosi personaggi in 3D che per i bambini sono sempre fonte di meraviglia grazie alla loro tridimensionalità.

Bisogna dire che per la loro particolare ingegneria di carta, le pagine sono un po’ delicate e quindi non adatte a bambini troppo piccoli che sono ancora in età da “strapazzare” le pagine. Per tutti gli altri bambini invece i libri pop-up sono un mondo fantastico da leggere e da esplorare e saranno ammirati più e più volte.

Quali libri pop-up per bambini acquistare

Di libri pop-up in commercio ce ne sono di tanti tipi e per tutte le età. Di norma sono fatti tutti in carta, sebbene a volte siano inclusi altri elementi come tessuto, cellophane, gomma, pizzi o altro.

Gli argomenti trattati da questi originali libri per bambini sono i più vari: dalle fiabe classiche alle storie fantastiche, dalla scienza o alla storia solo per fare qualche esempio.

Per aiutarvi nella scelta, ne ho selezionati alcuni che per recensioni e descrizione mi sono sembrati i libri pop-up per bambini più interessanti trovati su Amazon.

Il libro del mare- Animali del mondo-Le quattro stagioni

Questi tre libri fanno parte di una bella collana di libri pop-up. Le prime pagine spiegano e illustrano l’argomento (mare, animali, stagioni) e nell’ultima c’è un pop Up a 360 gradi bellissimo.

Libri acquistabili qui :

I colori delle emozioni

I colori delle emozioni è un libro pop-up che piace molto ai bambini ed è apprezzato tanto anche dai genitori. Si tratta di un libro che parla delle emozioni (ogni mostriciattolo ne rappresenta una) con un linguaggio semplice ed immediato. Ogni pagina poi è una vera e propria sorpresa grazie ai pop up!

Adatto ai bambini a partire dai 2 / 3 anni.

Libro acquistabile qui →Colori-delle-emozioni

L’uomo che piantava gli alberi

Questo è un libro pop-up pensato per i bambini dai 9 anni in poi. La storia, breve ma bellissima, tratta del rapporto uomo-natura, in un’edizione da collezione con illustrazioni a colori di Joëlle Jolivet e due pop-up che restituiscono in tre dimensioni il paesaggio del racconto, prima e dopo la meravigliosa trasformazione.

Libro acquistabile qui →L’uomo che piantava gli alberi

Piccolo-Principe-grande-pop-up

Il Piccolo Principe è un classico dei libri ma questa volta in versione pop-up. Di questo libro pop-up esisto due versioni una per i bambini più grandi di 64 pagine con testo integrale e le illustrazioni originali, un altro adatto ai bambini più piccoli in versione ridotta.

Libro acquistabile qui →



Il libro pop-up dei perché

Il libro Pop-up dei perché è perfetto per un bambino in fase di domande. I pop up sono belli e interessanti e pagina dopo pagina i bambini possono soddisfare la loro curiosità, giocando agli indovinelli, sollevando le alette e imparando in modo coinvolgente e interattivo. Risposte semplici e precise a ogni domanda, anche a quelle più inaspettate o complesse. Età di lettura: da 4 anni.

Libro acquistabile qui →Libro-pop-up-dei perchè

Mi piaci (quasi sempre)

Mi piaci (quasi sempre) è un meraviglioso libro Pop Up che non può mancare nella libreria di un bambino. Tratta in modo semplice e dolce la tematica della diversità trasformandola in una risorsa.

Bellissimi i disegni e davvero ben costruite le pagine Pop Up. Non le solite finestrelle ma delle vere e proprie pagine che si trasformano in un mondo tridimensionale.

Libro acquistabile qui →Mi piaci (quasi sempre)

La Bella e la Bestia Libro-pop-up

Per chi desidera un libro pop-up con una bella fiaba ecco ecco un grande classico come la Bella e la Bestia. Realizzato in versione pop up da Robert Sabuda, un vero maestro di questa tipologia di libri (edito da Mondadori) con le sue illustrazioni in 3d questo libro saprà incantare i bambini. Ogni pagina si compone di un pop up grande e altri piccoli più nascosti. Della stessa collana anche tanti altri libri con le fiabe più belle e conosciute.

Libro acquistabile qui →La Bella e la Bestia

Italia pop-up

Ecco un bel libro che attraverso immagini in 3D farà ai vostri bambini un grand tour fra i capolavori dell’arte italiana. All’interno troverete i monumenti più celebri in versione pop-up: dal Duomo di Milano al Tempio della Concordia di Agrigento, passando per il Ponte di Rialto a Venezia, la Torre di Pisa, il Colosseo e il Maschio Angioino di Napoli. compresi gli anfiteatri, le basiliche, le piazze, le ville, i palazzi e le opere d’arte che fanno dell’Italia un museo a cielo aperto!

Età di lettura: da 7 anni.

Libro acquistabile qui →Italia-Libro-pop

