Auto e moto elettriche per bambini: ecco le più belle!

Guidare una automobilina o una moto elettrica è il sogno di ogni bambino. Per questo motivo i veicoli elettrici per bambini sono uno dei regali più apprezzati (e, diciamolo, anche quelli fra i più costosi ). Vedere però le facce felici dei bambini è una gran bella soddisfazione e ripaga di tutto. Io infatti ricordo ancora oggi l’entusiasmo di mia figlia quando per il suo quarto compleanno le regalammo una jeep elettrica con rimorchio. Ci passava le ore divertita…e io con lei! 😀 ).

Perché regalare un’auto o una motoretta elettrica

Come tipo di giocattolo le auto e le moto elettriche sono adatte a tutti i bambini, sia maschi che femmine, sia piccoli che più cresciuti. In genere si regalano a bimbi a partire dai 2-3 anni in poi a seconda dei modelli.

Sono costruite appositamente per i bambini fatte perciò in modo tale che i piccoli possano guidare autonomamente stando al volante e premendo semplicemente un pedale.

Le auto e le moto giocattolo aiutano i bambini a sviluppare capacità motorie, la coordinazione occhio mano, i riflessi e ad essere responsabili delle loro azioni.

Ma soprattutto sono semplicemente divertenti! I bambini infatti, oltre ad avere la possibilità di giocare all’aria aperta, possono imitare mamma e papà. Guidare infatti è una delle attività degli adulti che non vedono l’ora di fare.

Mese per mese tante piccole notizie ed idee per stare bene con il piccolo e tutta la famiglia. In regalo il manuale dello svezzamento di Madegus! Il tuo indirizzo email Il tuo nome Il tuo cognome Data di nascita del bimbo - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre - 2018 2019 Proseguendo, confermo di accettare i termini di utilizzo e il trattamento dei miei dati di Periodo Fertile.

Caratteristiche principali dei veicoli elettrici per bambini

Le auto e le moto elettriche per bambini generalmente hanno queste caratteristiche (comuni le prime cinque, accessorie le altre):

volante facile da manovrare acceleratore a pedale con freno motore clacson funzionante interamente montate tranne che per alcuni piccoli accessori che vanno assemblati al momento. batteria ricaricabile sportelli, fari e luci funzionanti telecomando parentale per il controllo dell’auto a distanza ingranaggio per la retromarcia diversi tipi di velocità

Nello scegliere il modello e per valutare il rapporto qualità prezzo è sempre bene informarsi quali sono le funzionalità e gli accessori presenti. Non da ultimo assicuratevi della sicurezza del giocattolo. Per esempio la presenza del telecomando parentale e la capacità delle ruote di girare anche su superfici lisce (asfalto, cemento, mattonelle) potrebbe essere un elemento a favore per scegliere un modello piuttosto che un altro.

Modelli di auto e moto elettriche per bambini disponibili

In commercio ci sono veicoli elettrici per bambini di tutti i tipi. Si va dalle automobiline e moto più semplici e meno costose a quelle che somigliano fin nei minimi dettagli alle auto e moto vere, dalle monoposto a quelle per due bambini, da quelle con il telecomando di controllo a quelle con le luci e i suoni veri. Per i modelli poi non c’è che l’imbarazzo della scelta: auto e moto utilitarie, sportive, suv, jeep, militari, quad.

Auto e moto elettriche per bambini: ecco le più belle!

Per aiutarvi nella scelta, ho cercato le macchinine e i motocicli elettrici per bambini più interessanti sia per la linea, che per recensioni positive, che per il rapporto qualità prezzo. Le ho suddivise per tipologia e modello. Spero ci sia quella più adatta per i vostri piccoli.

Le automobiline come quelle usate da mamma e papà

I bambini vanno matti per le auto che somigliano alla vostra. Se ne volete comprare una sappiate che in commercio ci sono molti modelli di auto elettriche per bambini di marche note come per esempio Fiat, Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes, Maserati ma ce ne sono anche tante altre.

Questo tipo di automobiline sono davvero somiglianti a quelle vere anche nei minimi dettagli. Qui quattro esempi acquistabili su Amazon:

I fuoristrada

Anche i fuoristrada e le jeep elettriche piacciono molto ai bambini e alle bambine. I modelli in commercio sono veramente tanti e ci si può anche sbizzarrire con i colori.

Qui quattro modelli che ho scelto tra quelli presenti su Amazon, ma se ne possono scegliere anche tanti altri:

Le automobiline chic

Tra le automobili elettriche non mancano neppure i modelli più femminili e chic, che si differenziano per le linee più aggraziate e i colori più tenui.

Qui di seguito troverete quattro modelli più apprezzati tra quelli presenti su Amazon:

Le moto elettriche per bambini e bambine

Invece delle auto si può optare anche per un veicolo a due o tre ruote, come con le moto elettriche. I modelli vanno bene sia per i maschi che per le femmine, quindi lasciate che i vostri bambini scelgano la moto elettrica e il colore che li attrae di più (compatibilmente con il vostro budget di spesa).

Se comunque non avete trovato tra questi modelli l’auto o la moto più adatta al tuo bambino o alla tua bambina, puoi dare un’occhiata anche qui su Amazon→ Veicoli elettrici per bambini o cercare tra le migliori marche di giocattoli.