Trolley e valigie per bambini: ecco i bagagli perfetti per viaggiare!

Trolley e valigie per bambini: voi li usate?

Fin da quando mia figlia era piccola ho sempre preferito durante i viaggi che lei avesse la sua valigia e noi la nostra. Sono dell’idea infatti che gli indumenti e le cose da portare in viaggio, se sono separate, si possano organizzare meglio e anche a colpo d’occhio si può fare un veloce check invece che stare a rovistare in un unico valigione.

Per approfondire→come-viaggiare-con-un-neonato-di-poche-settimane

Perché comprare una valigia per bambini

Ma la cosa che ritengo più positiva e stimolante del bagaglio per bambini è che insegna loro fin dalla tenera età come essere più indipendenti, organizzati e responsabili delle loro cose.

Il trucco che ho sempre usato per coinvolgere mia figlia in questa cosa, è farle preparare da sola e fin da piccola la sua valigia e questo sia che preparasse la borsetta per andare a dormire dai nonni, sia che preparasse la valigia per i nostri viaggi o il trolley per i primi campi scuola o per la gita scolastica. Ovviamente nei primi anni io ero lì a controllare, ma col tempo si è talmente abituata a organizzare i suoi bagagli e le sue cose che poi non ha avuto più bisogno di me. Una grande cosa ve lo assicuro!

Vuoi ricevere interessanti suggerimenti sulla cura del tuo bambino? Data di nascita del bimbo - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Proseguendo, confermo di accettare i termini di utilizzo e il trattamento dei miei dati di Periodo Fertile.

Quindi se state preparando una vacanza e volete dare ai vostri figli la possibilità di imparare a prepararsi per andare in viaggio (con voi o senza di voi), dategli un bagaglio tutto loro dove riporre le proprie cose e da gestire come vogliono. L’ autonomia insegna sempre qualcosa. 😉

Valigie e trolley per bambini: come scegliere i bagagli dei piccoli

Non avete un bagaglio per i bambini e vi ho convinto ad comprarne uno? Bene, adesso viene il bello: valigia, borsone, trolley, bagaglio cavalcabile…quale è migliore? Diciamo che per lo scopo che vi ho descritto sopra vanno tutti bene. Però dovendo scegliere, oltre al design e ai colori (che saranno quelli che attireranno di più i vostri bambini), prestate attenzione anche ad altri fattori come:

i materiali di qualità: una buona valigia per bambini deve essere robusta, resistente e durevole. Le valigie e i trolley rigidi in plastica resistente, con sottili lastre di alluminio e fibra di vetro sono ottime perché risultano sia leggere che robuste. Anche il materiale morbido è ottimo per le borse, ma dovrà essere abbastanza spesso per evitare che si strappi. Anche le cuciture e le cerniere devono essere rinforzate e di qualità in quanto sono di solito la prima cosa a rompersi in una valigia; la sicurezza: il bagaglio dei bambini è bene che non abbia parti spigolose o che possano fare male ai bambini. Inoltre, per evitare che malintenzionati possano forzare l’apertura della valigia, assicuratevi che abbia chiusure di sicurezza di buona qualità; facili da pulire: i bambini non stanno molto attenti a non sporcare la valigia, quindi nella scelta preferite valigie si possano pulire bene sia all’interno che fuori; le dimensioni: le valigie per bambini sono di solito piccole (circa 15-25 litri) anche se potete facilmente trovare molte altre di dimensioni maggiori. Quindi prima di acquistarne una controllate che sia della dimensione che vi serve. con scomparti organizzati: i bambini devono poter organizzare bene i loro vestiti e le cose che mettono in valigia, per cui sono da preferire i bagagli che abbiano un interno spazioso e possibilmente con qualche divisorio o tasche dove mettere un po’ di tutto in maniera ordinata. le stampe: scegliete una valigia divertente che piaccia ai vostri piccoli. La stampa può essere irrilevante per voi, ma sapete già che è la cosa più importante per i bambini. Ricordatevi comunque che una valigia deve durare anni e quindi optate per fantasie che non stanchino. Più i disegni hanno un tema specifico, più passeranno di moda velocemente. Soggetti più tranquilli come gli animali invece, sono un evergreen.

Per approfondire→accessori-da-viaggio-per-bambini-idee-utili

Valigie e trolley per bambini: marche e modelli più amati

In commercio ci sono molti tipi e marche di valigie e trolley per bambini tra cui scegliere ognuna delle quali ha design, colori e caratteristiche unici per rendere il viaggio dei più piccoli facile e divertente. Ecco qualche esempio

Trolley / valigie rigide per bambini

Semplice ma pratico, maneggevole e molto carino è questo trolley Carpisa. È piccolo e poco ingombrante, robusto e resistente ed è dotato di rotelle girevoli a 360 gradi. Il bagaglio ideale per i viaggi brevi.

Dove trovarlo→Trolley per bambini Carpisa

Se vi piace Topolino ecco un trolley carinissimo originale Disney. Realizzato in ABS, un materiale rigido e leggero ha quattro ruote con girevoli multidirezionali per un facile spostamento.

Dove trovarlo→Trolley valigia bambini Disney

Valigie trolley morbidi per bambini

Se amate la qualità Samsonite, questa è una valigetta trolley che fa parte di una collezione 2020 di adorabili borse e trolley chiamata Happy Sammies, in 100% PET riciclato, tutta dedicata agli animali. Questo trolley ha la forma di un piccolo riccio ma potete anche scegliere tra tantissimi altri personaggi con animali in 3D unici, morbidi e imbottiti. Ha due ruote per il traino, manico manico telescopico e cinghe ergonomiche con strisce riflettenti pensati per tenere al sicuro i tuoi bambini

ruote integrate. Oltre ad essere molto ben fatta, è comoda e spaziosa!

Dove trovarla→SAMSONITE-Happy-Sammies

Un altro trolley carinissino a marchio Lassig! È un po’ più grande del precedente, ma sempre morbido, in tessuto e con gli animali come protagonisti. All’interno è completamente foderato, ampio e con scoomparti per organizzare la biancheria. Fuori ha un grosso tascone, maniglia, manico manico telescopico e due ruote per il traino.

Dove trovarla→Trolley Lassig tema animali

Bagaglio a mano / borsone per bambini

Come bagaglio a mano per bambini potete anche optare per i classici borsoni. Ne ho scelti tre tutti molto carini capienti e che hanno comodi scomparti per organizzare abiti e accessori. Per ognuno c’è la versione sia per bambino che per bambina.

Valigie per bambini cavalcabili

Un modello di bagaglio molto amato sia dalle mamme che dai bambini sono le valigie cavalcabili. Si tratta di veri e propri trolley da viaggio dotati di ruote, manico e cinghie per il traino, ma che hanno una forma ergonomica apposita per far sedere i bambini a cavalcioni. Questo è sicuramente utile quando si fanno viaggi lunghi e i bambini sono stanchi o devono essere intrattenuti. Ecco quattro modelli di valigie cavalcabili per bambini di marche note:

Set valigie per bambini coordinate

Se un trolley non vi basta e volete anche abbinare un piccolo zaino per le uscite brevi allora vi consiglio di scegliere un set di valigie per bambini. Questi set GOPLUS sono veramente belli e resistenti! Costruiti in plastica PC resistente, sono semirigidi rigide ma leggere, hanno una alta resistenza all’acqua, ruote e maniglia, cinture regolabili manico regolabile.

Utili per portare abbigliamento a vacanza, oppure per andare a scuola con i libri.

Dove trovarli:

Avete visto che belle queste valigie per bambini? Potete scegliere una di queste o divertirvi a cercarne altre.

In ogni caso vi segnalo che spesso la valigie (soprattutto quelle ordinate on line) vengono spedite con una pellicola protettiva trasparente opaca. Molti al loro arrivo pensano che il bagaglio sia sciupato, rigato o che abbia un difetto nella vernice. Niente di tutto questo. Semplicemente ricordatevi di togliere la pellicola. 😉

Vuoi ricevere interessanti suggerimenti sulla cura del tuo bambino? Data di nascita del bimbo - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Proseguendo, confermo di accettare i termini di utilizzo e il trattamento dei miei dati di Periodo Fertile.



Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo!