Migliori passeggini: guida all’acquisto

Il passeggino è uno degli articoli per bambini di cui i genitori non possono davvero fare a meno. La loro funzione non è solo quella di mero mezzo di trasporto, ma quella di accogliere e trasportare il piccolo nel modo più confortevole e sicuro da un luogo ad un altro, sia che si tratti di un viaggio che di una semplice passeggiata.

Data la vasta gamma di passeggini che ci sono sul mercato, la scelta di un passeggino piuttosto che un altro non è mai semplice. Proprio per questo qui su Periodo Fertile ci siamo occupati molte volte di passeggini per bambini, cercando di dare alle mamme le informazioni più adatte.

Guida all’acquisto del passeggino

Prima di acquistare un passeggino adatto alle proprie esigenze, è bene conoscere quali tipi di passeggini offre il mercato

Tipi di passeggini

passeggino standard: passeggino leggero, pratico e maneggevole adatto per bambini un po’ più grandi.

passeggino leggero, pratico e maneggevole adatto per bambini un po’ più grandi. passeggino tre ruote : passeggino sportivo e confortevole adatto anche su terreni variabili e sconnessi.

: passeggino sportivo e confortevole adatto anche su terreni variabili e sconnessi. passeggini quattro ruote: classico passeggino citycar, si trova in tantissimi modelli diversi anche modulari a seconda delle varie esigenze.

classico passeggino citycar, si trova in tantissimi modelli diversi anche modulari a seconda delle varie esigenze. passeggino duo : si stratta di un sistema combinato cioè composto da un telaio sul quale si possono montare la navicella e l’ovetto (seggiolino auto) oppure l’ovetto e il passeggino.

: si stratta di un sistema combinato cioè composto da un telaio sul quale si possono montare la navicella e l’ovetto (seggiolino auto) oppure l’ovetto e il passeggino. passeggino trio : è un sistema modulare composto da un telaio sul quale si possono montare la navicella, il passeggino e l’ovetto.

: è un sistema modulare composto da un telaio sul quale si possono montare la navicella, il passeggino e l’ovetto. passeggino fratellare/gemellare: passeggino con due sedute, affiancate o affacciate, adatto per due gemelli o per una coppia di figli. Si trova anche a conformazione fissa o modulabili duo e trio.

Per orientarsi nella scelta tra questi tipi di passeggini ed acquistare quello che fa per voi, vi consiglio di leggere → come scegliere il passeggino: consigli per non sbagliare.

Troverete tanti buoni suggerimenti da seguire a seconda della tipologia di passeggino che vi interessa.

Cosa cercare in un passeggino

Una volta individuato il tipo di passeggino che vi serve, ecco cosa dovete cercare in un passeggino:

sicurezza : i passeggini sul mercato (almeno quelli delle marche più note) sono testati e certificati secondo gli standard europei. In caso di dubbio comunque chiedete informazioni al riguardo. Questo soprattutto se il passeggino comprende anche l’ovetto o seggiolino per l’auto;

: i passeggini sul mercato (almeno quelli delle marche più note) sono testati e certificati secondo gli standard europei. In caso di dubbio comunque chiedete informazioni al riguardo. Questo soprattutto se il passeggino comprende anche l’ovetto o seggiolino per l’auto; comfort : un passeggino deve essere estremamente comodo per il bambino quindi meglio se la seduta è reclinabile, il materassino soffice e traspirante, adatto per ogni stagione;

: un passeggino deve essere estremamente comodo per il bambino quindi meglio se la seduta è reclinabile, il materassino soffice e traspirante, adatto per ogni stagione; leggerezza : dato che un passeggino non si guida, non si spinge e non si chiude da solo è bene che sia leggero e maneggevole;

: dato che un passeggino non si guida, non si spinge e non si chiude da solo è bene che sia leggero e maneggevole; praticità: un buon passeggino deve essere pratico cioè facile da chiudere e non troppo ingombrante;

un buon passeggino deve essere pratico cioè facile da chiudere e non troppo ingombrante; facile da pulire/lavare : i passeggini si sporcano molto quindi è bene informarsi se il tessuto è lavabile o come lo si può pulire;

: i passeggini si sporcano molto quindi è bene informarsi se il tessuto è lavabile o come lo si può pulire; buon rapporto qualità/prezzo.

Migliori passeggini

Oltre le tante informazioni che potete trovare sulla nostra categoria “Passeggini“, per aiutarvi nella scelta, ho fatto anche un elenco di alcuni tra i migliori passeggini presenti sul mercato. Troverete sia le ultime novità che passeggini già conosciuti e apprezzati dalle mamme.

Inglesina- Aptica

In casa Inglesina la novità in fatto di passeggini è il nuovo System Quattro Aptica dall’inconfondibile stile GLAM, eccezionalmente confortevole per il bambino, facilissimo da usare per i genitori e curato nei minimi dettagli.

Adatto fin dai primi mesi di vita del bambino, si può usare come culla, carrozzina, ovetto, passeggino. È un sistema quindi che consente la mobilità passeggio-casa-auto nella continuità del sano riposo e del sonno sicuro del bambino.

Sono presenti anche tanti accessori per Aptica.

Acquistabile anche su Amazon→Inglesina-Aptica

Chicco Trio Best Friend

Tra i passeggini modulari, il nuovo nato in casa Chicco è il Trio Best Friend Comfort.

Si tratta di un passeggino altamente performante, composto da una carrozzina rigida omologata per il trasporto in auto, un seggiolino auto e un passeggino

Bello da vedere e semplice e facile da usare, è extra compatto una volta chiuso, e caratterizzato da forme pulite, arricchite da preziosi dettagli.

Acquistabile anche su Amazon→Chicco Trio Best friend

Bebé Confort Lila

Bebe Confort presenta Lila è un bellissimo passeggino sia tradizionale che in versione modulare TRIO composto da carrozzina, passeggino e ovetto.

Grazie ad una comodissima seduta multiposizione che si trasforma in una confortevole culla, è adatto fin dalla nascita.



Progettato con cura per offrire il massimo comfort è adatto in ogni stagione, pratico e facile da usare. E per chi è esigente anche dal lato estetico, devo dire che Lila è un bellissimo passeggino.

Per scoprirne i dettagli leggi qui →bebé confort trio-lila

Peg Perego Book 51

Book 51 è il modello di punta di Peg perego e un evergreen tra i passeggini modulari e non. I modelli di Book 51 tra cui scegliere sono veramente tanti. Si può scegliere tra il semplice stroller o il trio.

Il passeggino book 51 modulare permette di scegliere il telaio e di combinarlo con varie tipologie di moduli (navicella, seggiolino auto, passeggino) differenti per stile e colore.

Acquistabile anche su Amazon→Trio-Perego-Book

Peg perego Ypsi

Peg perego Ypsi è un passeggino che si può trovare sia nella versione tradizionale stroller sia combo (passeggino + navicella).

È anche possibile agganciare al telaio uno dei seggiolini per neonati Primo Viaggio i-Size o Primo Viaggio SL in quanto sono compatibili con tutti i carrelli e passeggini Peg Perego.

Ypsi è un passeggino agile, eclettico, funzionale, reversibile. È l’deale per gli spostamenti in città, per muoversi negli spazi stretti e nelle strade trafficate.

Acquistabile anche su Amazon→Peg Perego Ypsi

Cam Combi Family

Combi Family è il sistema modulare di Cam (navicella+passeggino) pensato per le passeggiate in famiglia. La chiusura a ombrello è pratica e veloce anche con una mano, la seduta reversibile fronte mamma/fronte strada e sta in piedi da solo.

Per queste e tante altre caratteristiche Combi Family è ideale per chi utilizza spesso l’auto e si sposta con i mezzi pubblici.

Acquistabile anche su Amazon→Cam Combi Family

Bugaboo Cameleon³ Plus

Bugaboo Cameleon 3 Plus è un passeggino modulare completo che va dalla nascita ai primi passi. Leggero e versatile è adatto ad ogni terreno, Può diventare un sistema trio, abbinando uno tra i tanti adattatori compatibili per seggiolini auto.

È dotato di parapioggia e cestino portaoggetti e può essere scelto in 3 differenti colori: nero, grigio melange e blue melange

Il telaio può essere invece acquistato nei colori Alluminio e Nero.

Acquistabile anche su Amazon→ bugaboo: camelon 3 plus

ABC Design

Il Salsa è il nuovo modello di passeggino di ABC design modulare. Dinamico, estremamente maneggevole e flessibile, è un passeggino look moderno e trendy adatto fin dal primo giorno .

Ha ruote anteriori piroettanti che lo rendono facilmente manovrabile e cuscinetti a sfera e sospensioni integrate per una marcia tranquilla su tutti i terreni. Disponibile in quattro eleganti colori.

Acquistabile anche su Amazon→abc-design Salsa 4



