Lunch box per bambini, i contenitori per merende e pranzi a scuola

La lunch box o bento box è un contenitore alimentare studiato e creato appositamente per portare con sé la colazione, il pranzo o la merenda.

È estremamente comoda non solo per noi adulti quando andiamo al lavoro, ma serve anche ai bambini per la merenda, lo spuntino a scuola o la pausa pranzo, durante le gite scolastiche per il pranzo al sacco, per i pic-nic del fine settimana oppure per la spiaggia e durante le attività sportive.

Lunch box per bambini: quali acquistare?

In commercio c’è una vasta gamma di lunch box per bambini.

Si differenziano da quelle degli adulti solo nello stile e nelle forme in quanto, nate per soddisfare tutti i gusti dei bambini, sono sicuramente più colorate, divertenti e accattivanti. Per il resto, rifacendosi al concetto e al design del famoso bento box giapponese,

sono ugualmente sicure e adatte per contenere e conservare in maniera corretta e ordinata gli alimenti dei piccoli.

La maggior parte dei cestini per il pranzo per bambini infatti sono realizzati in materiali sicuri (plastica, metallo, legno, bamboo) appositamente studiati per proteggere gli alimenti da agenti esterni (freddo, caldo, umidità). Inoltre le lunch box più moderne sono fornite di contenitori separati che si adattano ai propri slot all’interno della scatola stessa. Questa idea di separare gli alimenti in piccoli contenitori aiuta i piccoli a mantenere il controllo delle porzioni di cibo.

Molti contenitori per il pranzo poi sono anche forniti di un set di posate e si possono trovare anche le luch box corredate di piccola valigetta per il trasporto.

Insomma l’assortimento non manca e se vi siete già messe alla ricerca della lunch box più adatta per il vostro bambino, vi sarete accorte che c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Esempi Lunch box per bambini

Per aiutarvi in questo compito ho selezionato alcune lunch box per bambini belle e pratiche. Nella scelta mi sono fatta guidare non solo dallo stile o dai colori ma ho cercato contenitori che potessero soddisfare esigenze diverse.

Porta colazione e merenda

Partiamo dal contenitore più semplice e classico ma sempre utile: il porta Sandwich.

Si usa come porta colazione o porta merenda e si infila comodamente in cartella. Si può lavare in lavastoviglie, mettere nel forno a microonde e in freezer. Ideale per bambini che vanno a scuola, ma anche per gli adulti.

Dove trovarla →Porta Sandwich

Benbroo porta-colazione merenda

Ecco un altro cestino porta colazione o merenda molto carino! Si tratta di un contenitore di dimensioni piccole quindi pratico da infilare dentro lo zainetto e dotato di un contenitore/separatore all’interno. È adatto per un panino, un toast, frutta, cereali quindi snack veloci per il momento della ricreazione o la merenda o pranzo. Resistente, facile da lavare, adatto al microonde. Piace molto ai bambini!

Dove trovarla →Benbroo-porta-merenda

Lunch box animaletti

Ecco una linea di lunch box molto pratiche e semplici da utilizzare ed estremamente vivaci e accattivanti. Sono prive di BPA, PVC e ftalati, facili da pulire e si possono scegliere tra una serie di motivi diversi. Volendo si possono comprare lo zainetto e le posate coordinati.

Dove trovarla →cestino-animaletti

Kiddykabane Lunch box

Ecco qui dei pratici e capienti contenitori porta merenda e porta pranzo con animaletti disegnati. Sono adatti per contenere alimenti sia caldi che freddi, hanno chiusura ermetica, sono completamente antiperdite e impermeabili, sono facili da aprire e chiudere. Inoltre possono essere messi in microonde, in lavastoviglie e in congelatore. L’interno è diviso in 3 scomparti per tenere separati i diversi alimenti.

Si possono scegliere vari tipi di animali.

Dove trovarli →Lunchbox Kiddykabane

Lunch Box EKobo

Ekobo è una linea di stoviglie per bambini eleganti e rispettose dell’ambiente.Tra queste troviamo delle belle e pratiche lunch box, progettate in fibra di bambu e certificate FSC. Si tratta di contenitori adatti per spuntini o pasti, con all’interno due contenitori rimovibili. Il coperchio viene saldamente chiuso da un cinturino in silicone nero. Non per alimenti umidi.

Dove trovarla →lunch-box-ekobo

Lunchbox Personalizzata

Questa è una delle idee più carine che ho trovato. Si tratta di un tipo di lunch box personalizzabile secondo i vostri gusti o quelli dei vostri bambini.

Si possono scegliere i colori, i disegni da stampare sul coperchio e si può aggiungere anche un testo, tipo il nome del bambino.

Ogni lunch box contiene un contenitore grande, due scomparti, una tavoletta refrigerante,

ed è compatibile per il microonde e il frigorifero. È senza BPA

Dove trovarla →lunchbox-bento-bambini

Bento per bambini Monbento Tresor

Monbento è una delle marche più note tra i produttori di lunch box. La linea Tresor in particolare è un vero gioiellino. Pensata appositamente per i bambini sia per il design (completamente personalizzabile con colori e motivi intercambiabili e facile da chiudere ed aprire) che per la sicurezza dei materiali (senza BPA e aenza BPS, utilizzabile in microonde e freezer, lavabile in lavastoviglie), è una lunch box pratica, resistente e veramente bella.

Dove trovarla →mb tresor bento bambini

Comunque, qualsiasi sia la vostra scelta tra queste o tra alte lunch box, vi consiglio di optare per contenitori facili da lavare e igienizzare, di valutare sempre il rapporto qualità prezzo e di preferire materiali sicuri.



