Migliori reggiseni allattamento: consigli per l’acquisto

Se ti stai avvicinando alla data del parto o hai da poco avuto un bambino, comprare reggiseni per l’allattamento probabilmente è sulla tua lista di cose da fare.

I reggiseni per allattamento infatti hanno una funzione importante che quelli normali non offrono: le coppe apribili. Queste in genere sono fatte in modo tale da poter essere sganciate o spostate facilmente per poter allattare al seno il bambino.

Quando comprare il reggiseno per allattamento?

Il momento migliore per acquistare i primissimi reggiseni per l’allattamento è l’ultimo mese di gravidanza. In questo periodo infatti la vestibilità del reggiseno è la più adatta sia per la misura di coppa che di torace. Il seno però con l’arrivo del latte, subisce ancora delle importanti modifiche per cui è consigliabile aspettare almeno 2-3 settimane dopo il parto prima di acquistare tutti i reggiseni di cui si ha bisogno. Inoltre è proprio dopo che si è iniziato ad allattare e dopo che la misura del seno si è stabilizzata che ci si rende meglio conto quale tipo di reggiseno per l’allattamento sia più adatto alle proprie esigenze e quanti ne servono.

Reggiseni per allattamento: quale scegliere?

Molte donne hanno bisogno di avere nel cassetto più tipi di reggiseni, dal reggiseno diurno con più linea e più sostegno, al reggiseno semplice e morbido per i momenti di relax e per la notte. In genere comunque si dice che ne servono almeno 3: uno da indossare, uno da tenere nel cassetto e uno da lavare. 🙂

In commercio ci sono reggiseni per l’allattamento un po’ per tutte le esigenze (classici, sportivi, eleganti) e un po’ da tutti i prezzi. Ecco qualche utile consiglio per orientarsi nella scelta.

Quali caratteristiche cercare in un reggiseno per allattamento?

Un buon reggiseno per l’allattamento deve essere :

comodo e confortevole , non deve cioè provocare fastidi e deve farti sentire sempre a tuo agio. Se hai un reggiseno in cui non stai comoda, allora è segno che devi cercare altri tipi di reggiseno;

, non deve cioè provocare fastidi e deve farti sentire sempre a tuo agio. Se hai un reggiseno in cui non stai comoda, allora è segno che devi cercare altri tipi di reggiseno; con giusto sostegno poiché il seno, essendo aumentato di peso necessita di un sostegno maggiore senza essere troppo compresso. Questo aiuta anche a prevenire smagliature e futuri cedimenti.

poiché il seno, essendo aumentato di peso necessita di un sostegno maggiore senza essere troppo compresso. Questo aiuta anche a prevenire smagliature e futuri cedimenti. della misura adatta, per cui prima dell’acquisto occorre prendere bene le misure del giro seno e del torace per individuare la taglia e il tipo di coppa giusta. Comprando il reggiseno in un negozio sarà la commessa a consigliarti, mentre comprando il reggiseno on line è bene consultare le apposite tabelle.

per cui prima dell’acquisto occorre prendere bene le misure del giro seno e del torace per individuare la taglia e il tipo di coppa giusta. Comprando il reggiseno in un negozio sarà la commessa a consigliarti, mentre comprando il reggiseno on line è bene consultare le apposite tabelle. pratico , cioè facile da usare per allattare, quindi semplice da allacciare e da slacciare anche con una sola mano;

, cioè facile da usare per allattare, quindi semplice da allacciare e da slacciare anche con una sola mano; di qualità , cioè fatto con ottimi materiali. Di solito qualità e comfort vanno di pari passo quindi un reggiseno di qualità sarà anche quello più confortevole;

, cioè fatto con ottimi materiali. Di solito qualità e comfort vanno di pari passo quindi un reggiseno di qualità sarà anche quello più confortevole; facile da lavare, perché essendo soggetti a sporcarsi e bagnarsi spesso, è bene che si possano mettere tranquillamente anche in lavatrice.

Che tipo di reggiseno per allattamento è più adatto?

Non c’è un tipo di reggiseno più adatto di un altro, ma semplicemente puoi capire che il reggiseno è quello giusto quando è in grado di farti stare bene e, perché no, di farti sentire bella (ricorda che il fatto di essere mamma non esclude quello di essere donna).

Generalmente vengono consigliati reggiseni per allattamento senza cuciture e senza ferretto, sicuramente i più adatti per non stressare troppo il seno in questo momento così delicato.

I reggiseni per allattamento con ferretto e imbottitura comunque sono specificatamente ideati per offrire un supporto ottimale e per contenere il seno in modo delicato senza comprimere. Se comunque preferisci avere qualche reggiseno di questo tipo affidarsi a marche sicure come Envie de Fraise.

Tra i reggiseni per allattare sono molto comodi quelli apribili sul davanti o quelli con le coppe apribili a finestrella, meglio se con apertura semplice e veloce.

Anche i reggiseni per allattamento completamente privi cuciture, clip o gancetti e che si aprono ad incrocio sul davanti sono molto apprezzati. Questi in genere sono in finissimo cotone elasticizzato e offrono il massimo comfort soprattutto la notte. Vanno benissimo comunque anche di giorno soprattutto se si desidera un reggiseno che quasi non si senta indosso.

Molto comodi e utili sono anche i reggiseni con le coppe elastiche preformate in grado di allungarsi e adattarsi alle varie taglie del seno e quelli con supporto e spazio extra per le coppette assorbenti di cui si ha bisogno almeno nei primi mesi.

Quale materiale è il migliore?

I reggiseni per l’allattamento più consigliati sono quelli in cotone, materiale naturale traspirante che garantisce praticità e comfort. Se non si hanno particolari problemi di allergie sono comunque ottimi anche i reggiseni di cotone e microfibra e quelli in cotone e materiale elastico che permettono alle coppe di aderire, sostenere e adattarsi meglio al seno.

Dove si comprano e quanto costano

I reggiseni per allattare generalmente si trovano nei negozi specializzati nella gravidanza, nelle farmacie e sanitarie oppure anche on line.

I prezzi dei reggiseni variano molto tra di loro, a seconda della qualità dei materiali con cui sono fatti, della linea che hanno, dell’azienda che li produce. Indicativamente quelli più economici si aggirano intorno alle 15/20 euro mentre quelli più cari possono costare anche 40/50 euro. Cerca perciò di acquistare un reggiseno per allattamento che soddisfi le tue esigenze e che abbia anche un buon rapporto qualità/prezzo.

Migliori reggiseni per allattamento: modelli e marche

Qui di seguito ecco alcuni esempi di reggiseni per allattamento e le marche più conosciute e apprezzate dalle mamme.

Questi ovviamente sono solo alcuni dei tantissimi reggiseni per l’allattamento che puoi trovare in commercio. Se vuoi ne puoi trovare anche tanti altri di tante altre ottime marche QUI → Reggiseni-Premaman-Allattamento su Amazon