Migliori cuocipappa: guida all’acquisto dei robot da cucina per bambini

Siete alla ricerca di un robot da cucina per preparare le pappe ai bambini? Ecco alcuni consigli per l’acquisto e una selezione di quelli che le mamme considerano i migliori cuocipappa!

I robot da cucina per bambini, o più semplicemente cuocipappa, sono uno di quegli strumenti di cui i genitori possono fare a meno…almeno finché non lo provano! 🙂

Quello dello svezzamento infatti è un periodo piuttosto impegnativo ed avere in casa un alleato come il cuocipappa può davvero fare la differenza (ho letto di mamme che lo snobbavano e che dopo averlo provato lo usano quotidianamente).

Cos’è un cuocipappa

Il cuocipappa è un piccolo robot da cucina che cuoce a vapore gli alimenti freschi (verdure, carne e pesce) e poi li frulla fino ad ottenere un composto omogenizzato. Questo permette ai noi genitori due cose molto importanti:

scegliere personalmente gli alimenti da dare ai piccoli (bypassando così l’uso di prodotti pronti confezionati) risparmiare un sacco di tempo e fare altro mentre il cuocipappa fa il suo lavoro.

Inoltre, se si considera che l’ingombro di un cuocipappa è piuttosto contenuto e che si presta ad essere utilizzato per cuocere al vapore anche dopo lo svezzamento, capite bene il perché il cuocipappa sia diventato una attrezzatura molto apprezzata dai neo genitori.

Come funziona un cuocipappa

I cuocipappa possono avere vari tipi di funzioni (cottura a vapore, frantumazione, scongelamento, riscaldamento, sterilizzazione di piccoli accessori, sistema anti-scottatura), ma fondamentalmente questi piccoli robot da cucina per bambini funzionano nella stessa maniera.

In pratica un cuocipappa è formato da una base su cui inserire l’acqua (che verrà scaldata per la cottura a vapore) e una dove si devono inserire i cibi crudi, puliti e sminuzzati. Una volta impostata la temperatura e avviato il cuocipappa, gli alimenti iniziano a cuocere a vapore rapidamente. Una volta cotti, il frullatore sminuzzerà il tutto fino ad ottenere una pappa buona e sana perché fatta con gli ingredienti che noi abbiamo scelto. Ovviamente i tipi di pappe, di piatti e i frullati freschi da poter preparare sono infiniti e la loro riuscita dipende dal nostro gusto e dagli ingredienti utilizzati.

Come scegliere il cuocipappa

In commercio dai primi anni ’90, i cuocipappa hanno fatto risparmiare tempo ed energia a molti genitori. Da allora i robot da cucina per preparare le pappe sono molto migliorati quanto ad affidabilità e sicurezza. Però quando ne comprerete uno cercate di valutare sempre queste cose:

caratteristiche. I cuocipappa offrono prestazioni diverse a seconda dei vari modelli. Un cuocipappa base cuoce e omogenizza. Ci sono però anche quelli che forniscono altri tipi di funzioni come il tritatutto, lo scongelamento, la sterilizzazione, il riscaldamento…quindi valutate cosa vi può servire.

I cuocipappa offrono prestazioni diverse a seconda dei vari modelli. Un cuocipappa base cuoce e omogenizza. Ci sono però anche quelli che forniscono altri tipi di funzioni come il tritatutto, lo scongelamento, la sterilizzazione, il riscaldamento…quindi valutate cosa vi può servire. materiale solido e sicuro. Un buon cuocipappa deve essere costruito con materiali infrangibili per evitare problemi con la rottura o la caduta di piccoli pezzi o componenti nel cibo. Allo stesso tempo le materie plastiche dovrebbero essere prive di ftalati quindi sicure per l’uso e la conservazione degli alimenti.

Un buon cuocipappa deve essere costruito con materiali infrangibili per evitare problemi con la rottura o la caduta di piccoli pezzi o componenti nel cibo. Allo stesso tempo le materie plastiche dovrebbero essere prive di ftalati quindi sicure per l’uso e la conservazione degli alimenti. motore potente. I cuocipappa possono avere un motore con potenza più o meno elevata (200, 400, 500, 900 W). Cercate di scegliere quello che rispetto alle vostre esigenze vi possa garantire una prestazione più elevata.

I cuocipappa possono avere un motore con potenza più o meno elevata (200, 400, 500, 900 W). Cercate di scegliere quello che rispetto alle vostre esigenze vi possa garantire una prestazione più elevata. facile da pulire. I cuocipappa hanno parti che si smontano, quindi meglio preferire quello più maneggevole all’uso e facile da pulire dopo. Da preferire quelli le cui parti possono essere messe in lavastoviglie.

I cuocipappa hanno parti che si smontano, quindi meglio preferire quello più maneggevole all’uso e facile da pulire dopo. Da preferire quelli le cui parti possono essere messe in lavastoviglie. prezzo. Non è sempre necessario acquistare il cuocipappa più costoso per ottenere migliori funzionalità e servizi. Sul mercato ci sono ottimi cuocipappa anche a prezzi bassi, quindi sicuramente giova cercare anche tra le offerte. Mediamente i prezzi variano da circa 50-60€ a oltre 150€.

Migliori cuocipappa

Dato che i cuocipappa in commercio sono tutti più o meno validi e di qualità (almeno quelli delle migliori marche), mi sento di dire che il miglior cuocipappa è quello che, per dimensioni e funzioni, meglio si adatta alle vostre esigenze.

La scelta è comunque molto ampia e per aiutarvi nella scelta, vi indicherò alcuni dei cuocipappa più apprezzati dalle mamme.

1. Cuocipappa Avent EasyPappa Plus

EasyPappa Plus 4-in-1 è uno dei cuocipappa più apprezzati dalle mamme (qui la recensione dell’Easy Pappa della nostra amica Giada). Cuoce a vapore, frulla, scongela e riscalda le pappe, insomma aiuta a preparare con facilità pasti salutari fatti in casa specifici per le esigenze del bimbo.

Inoltre tutte le parti che entrano in contatto con alimenti ed acqua sono realizzate con materiali privi di BPA per un uso sicuro.

Vedi il prodotto su Amazon→ cuocipappa Philips-AVENT-SCF883-01

2. Cuocipappa Avent Easypappa Essential

Un altro buon cuocipappa della Avent è Easy Pappa Essential che ha le funzioni base (cuoce al vapore, frulla, omogenizza) ed è decisamente più economico pur avendo la garanzia Avent (design intelligente, materiali sicuri, parti lavabili in lavastoviglie).

Vedi il prodotto su Amazon→Cuocipappa Philips-Avent-SCF862

3. Cuocipappa Chicco Easy Meal

Anche la Chicco ha il suo cuocipappa di punta ed è Easy Meal. Ha molte utili funzioni: omogeneizza, frulla, trita, riscalda e scongela, cuoce a vapore a 360° (la forma del cestello favorisce un’omogenea distribuzione del vapore che avvolge il cibo per una cottura rapida e ottimale) e ha un sistema Switch per controllare la cottura degli ingredienti, ribaltarli e frullarli in un lampo. Volendo c’è anche il thermos.

Vedi il prodotto su Amazon→Cuocipappa-Omogenizzatore-Chicco

4. Cuocipappa Kyg

Il robot da cucina per bambini KYG è un cuocipappa a vapore 5 in 1 che piace molto soprattutto per il suo rapporto qualità-prezzo. Cuoce a vapore, frulla, scongela, riscalda, sterilizza piccoli accessori. È molto facile da maneggiare anche con una sola mano sia per programmarlo che per prendere il barattolo.

Ha anche un sistema anti-scottatura e un sistema di sicurezza in cui, se non è correttamente posizionato, non sarà messo in funzione.

Vedi il prodotto su Amazon→ Cuocipappa KYG Robot per Pappe

5. Nutribaby di Babymoov

Nutribaby è un cuocipappa che esiste in due versioni e aiuta a cucinare per tutta la famiglia. Permette di preparare i piatti per del bambino mantenendo il contenuto di vitamine e le qualità nutritive degli alimenti. Nutribaby è multifunzione 5 in 1: cuoce a vapore, omogenizza, scalda o scongela, frulla, sterilizza (3 biberon alla volta)

Permette di cucinare più cibi contemporaneamente grazie agli appositi cestelli. E’ semplice da usare. Le funzioni si attivano e monitorano su un pratico schermo LCD.

Una volta programmato fa tutto lui e voi nel frattempo potete occuparvi dei bambini.

Esiste anche una versione più recente digitale di quella appena presentata .

Vedi il prodotto su Amazon→Nutribaby di Babymoov

Questa è la nostra selezione di cuocipappa. In commercio comunque troverete anche tanti altri modelli di cuocipappa diversi per design, funzioni, prezzo. Ricordatevi quindi dei nostri consigli e…buone pappe!



