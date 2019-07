House to House: il detersivo giusto per ogni tipo di bucato

Sponsorizzato

Cosa sono i Cosmetici per il bucato House to House? Sono prodotti per la pulizia dei capi, sicuri non solo per voi, ma anche per l’ambiente. Vediamo quali sono e perché sono così apprezzati.

Conoscete House to House? Sono sicura di sì o che ne avete almeno sentito parlare!

House to House è un’azienda veneta nata nel 2006 e specializzata in elettrodomestici – in particolare lavatrici e asciugatrici – e in prodotti naturali per la detergenza del bucato.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici House to House, ho avuto già modo di parlarvi della innovativa asciugatrice Agento e di come avere una asciugatrice possa essere di aiuto alle mamme.

Dei prodotti naturali per il bucato, gli ultimi nati in casa House to House, invece ne parliamo oggi.

Mese per mese tante piccole notizie ed idee per stare bene con il piccolo e tutta la famiglia. In regalo il manuale dello svezzamento di Madegus! Il tuo indirizzo email Il tuo nome Il tuo cognome Data di nascita del bimbo - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre - 2018 2019 Proseguendo, confermo di accettare i termini di utilizzo e il trattamento dei miei dati di Periodo Fertile.

Perché scegliere i Cosmetici per il bucato House to House

Se siete donne e mamme attente al benessere della famiglia e dell’ambiente immagino avrete anche imparato a fare scelte attente e ponderate. Probabilmente preferite cibi e bevande biologiche, comprate prodotti di stagione e a chilometro zero, praticate volentieri sport e attività fisica e, perché no, avete anche un occhio di riguardo ai prodotti che usate per fare il bucato. Ho indovinato?

Se è così, allora è probabile che sarete interessate a ricevere la visita di uno degli incaricati che propongono i prodotti per il bucato House to House. In questo caso ricordatevi che vi presenteranno prodotti completamente naturali, appositamente studiati e formulati per essere estremamente efficaci sulle macchie ma avendo massima cura dei tessuti, rispetto per la persona e estrema attenzione per l’ambiente.

Caratteristiche dei prodotti

I Cosmetici per il bucato House to House infatti sono:

particolarmente concentrati, quindi efficaci sulle macchie ma sicuri e delicati perché non lasciano residui né sui tessuti né sulla pelle. I numerosi e accurati test dermatologici effettuati hanno dimostrato infatti che i prodotti per il bucato House to House non danno alcun tipo di irritazione o di fastidio anche alle persone particolarmente sensibili;

quindi efficaci sulle macchie ma sicuri e delicati perché non lasciano residui né sui tessuti né sulla pelle. I numerosi e accurati test dermatologici effettuati hanno dimostrato infatti che i prodotti per il bucato House to House non danno alcun tipo di irritazione o di fastidio anche alle persone particolarmente sensibili; realizzati con componenti e materie prime di origine vegetale tutti scelti con estrema cura e attenzione per l’ambiente. Per esempio, la linea bio contiene estratti di fiori di camomilla, saponine naturali, proteine del grano, mentre la linea bebé contiene proteine del cotone ed estratti dei fiori del cotone nordico (solo per citarne alcuni); inoltre i tensioattivi che compongono le diverse linee di prodotti sono derivati esclusivamente dall’olio di mais e di cocco. E, proprio per questa origine naturale, questi prodotti per il bucato sono velocemente e completamente biodegradabili quindi innocui per l’ecosistema e non vanno ad impattare l’ambiente;

tutti scelti con estrema cura e attenzione per l’ambiente. Per esempio, la linea bio contiene estratti di fiori di camomilla, saponine naturali, proteine del grano, mentre la linea bebé contiene proteine del cotone ed estratti dei fiori del cotone nordico (solo per citarne alcuni); inoltre i tensioattivi che compongono le diverse linee di prodotti sono derivati esclusivamente dall’olio di mais e di cocco. E, proprio per questa origine naturale, questi prodotti per il bucato sono velocemente e completamente biodegradabili quindi innocui per l’ecosistema e non vanno ad impattare l’ambiente; studiati per trattare e/o detergere ogni capo di bucato , dai capi bianchi di tutti i giorni a quelli colorati o quelli neri, dalla biancheria delicata dei bambini ai capi sport;

, dai capi bianchi di tutti i giorni a quelli colorati o quelli neri, dalla biancheria delicata dei bambini ai capi sport; esclusivi perché i prodotti House to House sono formulati all’interno dei Laboratori di H-Global e si possono acquistare solo dagli incaricati o sullo shop di House to House

Queste le linee di cosmetici per il bucato House to House

Con l’intento di soddisfare tutte le esigenze in fatto di cura per i tessuti, per l’ambiente e per la persona, House to House ha studiato queste linee di prodotti:

Tutti i giorni, la prima linea di prodotti nata in casa House to House che comprende gli “indispensabili”, cioè detergenti dedicati a ogni tipo di bucato (bianchi, colorati, neri, delicati) e balsami che ne curano le fibre;

la prima linea di prodotti nata in casa House to House che comprende gli “indispensabili”, cioè detergenti dedicati a ogni tipo di bucato (bianchi, colorati, neri, delicati) e balsami che ne curano le fibre; Smacchia, che comprende prodotti studiati appositamente per smacchiare qualunque tessuto, efficacemente e in modo naturale;

che comprende prodotti studiati appositamente per smacchiare qualunque tessuto, efficacemente e in modo naturale; Bio, linea di prodotti unici e preziosi pensati per chi ha particolarmente a cuore l’ambiente e la salute e creati con elementi tratti dal mondo vegetale, naturale, puro e incontaminato;

linea di prodotti unici e preziosi pensati per chi ha particolarmente a cuore l’ambiente e la salute e creati con elementi tratti dal mondo vegetale, naturale, puro e incontaminato; Linea Zero%, con prodotti detergenti caratterizzati dalla totale assenza di ogni tipo di sostanza che possa causare fastidi o allergie alla pelle;

con prodotti detergenti caratterizzati dalla totale assenza di ogni tipo di sostanza che possa causare fastidi o allergie alla pelle; Bebè, linea di prodotti dedicati ai capi dei piccoli di famiglia, particolarmente delicati sulla pelle ed estremamente efficaci anche sulle macchie più ostinate e impegnative;

linea di prodotti dedicati ai capi dei piccoli di famiglia, particolarmente delicati sulla pelle ed estremamente efficaci anche sulle macchie più ostinate e impegnative; Linea Sport con prodotti formulati per detergere e prendersi cura di capi in fibre sintetiche, capi stretch, colori vivaci, tessuti traspiranti, impermeabilizzati, wind-stopper, GORE-TEX®;

con prodotti formulati per detergere e prendersi cura di capi in fibre sintetiche, capi stretch, colori vivaci, tessuti traspiranti, impermeabilizzati, wind-stopper, GORE-TEX®; Complementari, linea di prodotti che aiutano a prendersi cura del bucato come Cattura odori, Salva bucato, Soffice bucato, la retina Abbraccia bucato e le Sfere.



Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo!