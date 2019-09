Tornare a scuola tutelando l’ambiente con materiali scolastici certificati FSC

Qest’anno si torna a scuola con una consapevolezza in più rispetto agli anni passati. Quella cioè che non possiamo più perdere tempo. Che la Terra non può più aspettare. Che i cambiamenti climatici, già iniziati, possono solo peggiorare progressivamente se non interveniamo, e molto in fretta.

E’ possibile combattere il cambiamento climatico anche sui banchi di scuola?

Ovviamente sì, partendo dalle basi, dall‘educazione al rispetto dell’ambiente, che deve iniziare sin da piccoli con l’aiuto dei genitori, nelle piccole cose: dal risparmio dell’acqua, al riciclo.

Ci sarebbe molto da fare, basti pensare allo spreco a cui assistiamo ogni 2-3 anni con il cambiamento di tutti i testi scolastici. Un’assurdità visto che bene o male i programmi scolastici sono gli stessi da decenni… I libri invece continuano a cambiare, le famiglie a spendere centinaia di euro per sostituzioni che non hanno alcun senso logico.

Senza pensare a quanta carta viene gettata via ogni anno, libri praticamente nuovi che non vengono più adottati dalle scuole. A quando una rivoluzione nel modo di gestire il materiale per lo studio?

Nel frattempo possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo, adottando matite, penne e quaderni che rispettano l’ambiente. Quando andate a fare acquisti per riempire gli zaini dei vostri figli, verificate che i prodotti siano certificati FSC® – Forest Stewardship Council.

FSC® è una Ong internazionale senza scopo di lucro.

La certificazione FSC garantisce che il prodotto con etichetta FSC provenga da una foresta e da una filiera di approvvigionamento gestita in modo responsabile.

Le foreste hanno un ruolo fondamentale nell’ecosistema del nostro Pianeta, e sono di fondamentale importanza per combattere i cambiamenti climatici: abbattono l’accumulo di anidride carbonica, contengono le ondate di calore, proteggono il territorio, la biodiversità e le riserve idriche del pianeta.

Per la scuola scegliamo prodotti certificati FSC

I materiali scolastici certificati li potete trovare in cartoleria come al supermercato, o anche online: quaderni, diari, pastelli e persino le sneaker certificate. Si può così iniziare l’anno scolastico con una attenzione particolare per la Terra, dando una risposta agli appelli che gli studenti di tutto il mondo hanno lanciato negli ultimi mesi grazie al movimento fondato fa Greta Thunberg, Fridays for Future.

Quando acquistate materiali per la scuola, cercate il logo della certificazione:

Esempi di materiali scolastici certificati

Album e blocchi da disegno Fabriano sono certificati FSC

Così come blocchi e quaderni Natura Viva Favini . Inoltre ogni quaderno Natura Viva contiene un Buono Sconto per l’entrata al Parco Natura Viva.

Anche il Marchio Seven è impegnato nel promuovere prodotti certificati FSC, come i diari Bastardidentro e Idena.

Trai pastelli colorati, gli Stabilo sono praticamente quasi tutti certificati FSC. Stabilo è un brand tedesco, primo al mondo, nel lontano 1998, ad ottenere la certificazione.

Le linee ecologiche sono:

Stabilo GreenTrio per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria

per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria Stabilo GreenColors per i più grandi con mina colorata di alta qualità (3 millimetri), disponibili in astucci da 12, 18 e 24 colori.

Certificazione FSC anche per i pastelli a marchio Primo (36 colori), in diverse confezioni e in tanti formati: normali, jumbo e le comodissime triangolari.

Infine le matite, uno degli “strumenti” più utilizzati in tutte le scuole del mondo, sempre Stabilo propone la matita in grafite GreenGraph, che unisce il rispetto dell’ambiente all’elevata qualità: con ampiezza del tratto di 2,2 millimetri e gradazione HB, è realizzata al 100% con legno di Jetulong certificato FSC, ha una mina anti rottura di elevata qualità ed è disponibile con e senza gommino.

Tra i materiali scolastici da acquistare ad inizio anno troviamo spesso i pennelli , quelli a marchio Rayher sono 100% FSC. Si possono acquistare anche online su Amazon a un prezzo davvero contenuto.

Per merende e pranzi a scuola sono sempre più utilizzati i lunch box. Contenitori , piatti e posate che utilizzano BIOBU® FSC-certified Bamboo Fibre Collection, sono quelli di EKOBO

Infine, tra le sneaker, calzature ormai d’obbligo per i nostri ragazzi, troviamo quelle del marchio Ethletic che produce sneaker “fair, vegan e sostenibili”, anche per bambini. Le suole delle loro sneakers sono in gomma naturale certificata FSC.

Buon inizio scuola, e che sia un anno davvero green!



