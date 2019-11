Migliori copertine per neonati on line: ecco dove trovarle!

Uno degli acquisti indispensabili per il corredino del bebé sono le copertine per neonato da mettere sulla culla, carrozzina o lettino.

Mantenere i più piccoli al calduccio in un piccolo “nido” morbido e accogliente è sicuramente una delle cose più importanti. Le copertine infatti danno al piccolo una tale sensazione di sicurezza da far sviluppare poi col tempo anche uno stretto legame tra il bambino e la sua coperta.

Che tipo di tessuto per la copertina?

Le cose da valutare prima di comprare una copertina sono molte. Le più importanti non sono però legate al design, lo stile o i colori, ma al comfort e alla qualità dei tessuti.

Mese per mese tante piccole notizie ed idee per stare bene con il piccolo e tutta la famiglia. In regalo il manuale dello svezzamento di Madegus! Il tuo indirizzo email Il tuo nome Il tuo cognome Data di nascita del bimbo - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre - 2018 2019 Proseguendo, confermo di accettare i termini di utilizzo e il trattamento dei miei dati di Periodo Fertile.

I tessuti più utilizzati per le copertine sono il cotone, la lana e il pile.

Sono di cotone naturale le copertine segnalate con 100% cotone, le copertine in puro cotone tinte naturali, le copertine di flanella, le copertine di mussola, le copertine in ciniglia di puro cotone(da non confondere con quella sintetica), tutte particolarmente adatte per i bambini.

La lana invece è una fibra naturale di origine animale sicuramente morbida e calda e grazie alla sua capacità di trattenere una maggiore quantità di aria è molto isolante. C’è da dire però che una copertina di lana ha bisogno di maggiori attenzioni di una in cotone soprattutto per il lavaggio.

Le copertine in pile, microfibra, minky non sono in tessuto naturale ma sintetico. Sono però copertine particolarmente apprezzate per le loro numerose qualità: sono morbide, vellutate, piacevoli al tatto, isolanti, facili da lavare.

Se però siete indecise sul tipo di tessuto adatto per la copertina che vi serve, vi consiglio di leggere qui→ Cotone, lana, pile: quale copertina scegliere?

Quali copertine per neonati?

Quando acquistate una coperta per un bebè, la prima preoccupazione deve essere sempre la sicurezza. Il piccolo infatti non deve stare solo al caldo, ma anche al sicuro.

I bambini piccoli infatti, con la loro pelle così delicata, hanno bisogno della massima delicatezza e cura quindi sono da preferire copertine con tessuti leggeri, morbidi e traspiranti che garantiscano sonni tranquilli.

Sono consigliati, soprattutto all’inizio, i sacchi nanna avvolgenti o coperte indossabili, coperte in caldo cotone meglio se stratificate, coperte in materiale organico e bio.

Meglio evitare per il momento trapunte troppo pesanti e copertine traforate dove si possono impigliare le manine.

Per approfondire→ come creare comodi sacchi nanna fai da te

Quali copertine per bambini più grandi?

Man mano che i bambini iniziano a muoversi di più, è possibile utilizzare coperte più pesanti o più elaborate. Le coperte fatte a mano, come quelle trapuntate, a maglia o all’uncinetto, possono essere introdotte a 3-4 mesi. Meglio comunque evitare parti che potrebbero staccarsi in maniera accidentale come nastri, bottoni o altri ornamenti.

Per essere sicure di scegliere la coperta giusta, vi consiglio di leggere i consigli che qualche tempo fa ho scritto qui:

Per approfondire →Come scegliere una buona copertina per neonato

15 tra i migliori siti dove trovare copertine per neonati on line

On line si possono trovare e-shop con copertine per neonati che possono soddisfare un po’ tutte le esigenze e per tutti i budget.

Per facilitarvi la ricerca, ho selezionato alcuni tra i migliori shop on line che offrono una gran varietà di copertine per neonato, da quelle più ricercate a quelle classiche, da quelle più care a quelle più convenienti, da quelle più originali a quelle fatte a mano.

Nell’elenco che segue ho indicato link del negozio, breve descrizione delle copertine che potete trovare, immagini di alcune copertine presenti nei relativi store.

Ecco gli shop dove trovare le copertine per neonati on line

nanan.it tenerissime copertine di qualità con i personaggi Nanàn, ideali per scaldare e per far sentire il bambino sempre in compagnia. picci.it azienda leader nel settore della puericultura offre una infinità di coperte, piumoni e lenzuolini bellissimi e di qualità. Lo shop non è attivo, ma sono presenti le indicazioni dei negozi dove trovarle. Picci è anche su Amazon. noukies.com tante copertine e nidi d’angelo morbidissimi in Veloudoux, Groloudoux, cotone, o maglia. Qualità senza pari grazie a materiali eccellenti. mukako.com coperte per neonato molto carine in cotone, cotone bio e viscosa di bamboo a prezzi accessibili. originalmarines.com calde copertine per neonato, set culla e porta enfant comprendenti lenzuola e pupazzetti doudou anche della linea Newborn. stokke.com linea di copertine in maglia in stile e qualità norvegese. bamboom.it copertine in fibra Organica di Bambù prodotte 100% in Italiae garantiti da certificazioni internazionali. ecococcole.com propone copertine per neonati e mussole in cotone biologico, bamboo e tessuti certificati OEKO-TEX. sottoilcavolo.com store rifornito con copertine delle migliori marche. pupezza.com copertine uniche, esclusive e personalizzabili realizzate da un laboratorio artigianale. manidifata.it bellissima collezione di copertine culla e lettino Canetta per neonato ricamate a mano e all’uncinetto per tutti i gusti e tutti gli stili. corredinoneonato.it copertine di qualità made in Italy al 100%, realizzate al momento dell’ordine nel laboratorio creativo di corredinoneonato. yoursurprise.it originalissime copertine celebrative in morbido pile personalizzabili con nome e foto del piccolo, adatte per culla e lettini ma anche fare fotografie per registrare le tappe più importanti della vita del bambino. mrwonderfulshop.com copertine morbide e calde personalizzabili: basta scegliere il disegno che ti piace di più e indicare il nome del bimbo o della bimba. bolledisaponeabbigliamento.it belle coperte culla e carrozzina realizzate nei migliori tessuti ma a prezzi scontati.



Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo!